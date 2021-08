Gedämpfter Handel am Mittwoch. Inflationsdaten aus den USA könnten für mehr Volatilität sorgen. Die US-Indizes sind im vorbörslichen Handel richtungslos, da Händler auf die Daten zu den US-Verbraucherpreisen für Juli warten, die am frühen Nachmittag um 14:30 Uhr veröffentlicht werden. Das Preiswachstum sollte hoch bleiben, aber es wird erwartet, dass die gezahlten Preise so langsam wie seit fünf Monaten nicht mehr gestiegen sind. Am Dienstag war an der Wall Street keine klare Richtung zu erkennen ...

