Ethereum und Bitcoin fallen um 4%, Ripple um 6 % Die Kryptowährungen erlebten während der heutigen Sitzung einen Rückschlag. Bitcoin war nicht in der Lage, den Widerstandsbereich bei 46.500 Dollar zu überwinden, auf den wir in den letzten Tagen wiederholt hingewiesen haben. Ethereum hielt sich nicht lange über der Marke von 3.200 Dollar. Beide Kryptowährungen sind am Donnerstag um etwa 4% gefallen. Bei Ripple ist der Ausverkauf sogar noch deutlicher, da die Kryptowährung um 6% einbricht. Werfen ...

