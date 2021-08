EURUSD wird am Freitag in einem symmetrischen Dreieck zwischen dem Jahrestief (1,1705) und der Widerstandszone, die mit dem Juli-Tief und dem 23,6% Retracement der vor zwei Wochen begonnenen Abwärtsbewegung übereinstimmt, gehandelt. In der Momentaufnahme versuchen die Käufer, sich durch die bullische Hammerkerze (H4, Schlusskurs um 12:00 Uhr) einen Vorteil zu erarbeiten. Sollte das Paar die genannten Widerstände durchbrechen, könnte das 38,2% Retracement (1,1782), das mit der 161,8% Extension übereinstimmt, ...

