cyan AG passt Umsatz- und Ertragsprognose 2021 an München, 16 August 2021 - Die cyan AG befindet sich 2021 in einem Transformationsjahr. Strategie dabei ist es- wie auf der Hauptversammlung berichtet- den Fokus auf wiederkehrende Umsätze zu legen. Der Vorstand der cyan AG kann die zu Anfang des Jahres getroffene Umsatz- und Gewinnprognose nicht mehr aufrecht erhalten und geht zum gegenwärtigen Zeitpunkt von einem Umsatz im Geschäftsjahr 2021 zwischen 10 und 14 Mio. Euro aus. Aufgrund der im Vergleich zu den derzeit erreichbaren Umsätzen zu hohen Kostenstruktur des Unternehmens wird das EBITDA deutlich negativ sein. Im Jahr 2020 sind sehr hohe Einmalumsätze angefallen, die im Geschäftsjahr 2021 nicht wiederholt werden können. Zudem kommen trotz der vielen neuen Abschlüsse im Cyber Security Bereich die Umsätze langsamer als erwartet zum Tragen. Der Vorstand plant umfangreiche Restrukturierungs-Maßnahmen, wie Kostenreduzierung, Verkauf von Geschäftsbereichen sowie eine Barkapitalerhöhung zur Finanzierung der Repositionierung. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die cyan AG auf den wachstumsträchtigen Bereich Cyber Security für Telekomunternehmen zu fokussieren und aus den bestehenden sowie aus dem in der Pipeline befindlichen Kunden einen nachhaltig erfolgreichen Neustart zu machen. Mitteilende Person: Michael Sieghart, CFO Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Über cyan Die cyan AG ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen und Plattformen (BSS/OSS) für Telekomunternehmen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind IT-Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen von cyan werden als White-Label-Produkt in die Infrastruktur der Geschäftspartner integriert, welche diese dann in einem B2B2C-Modell, unter der eigenen Marke ihren Endkunden anbieten. Heute zählt die Unternehmensgruppe mehr als 50 internationale Kunden, über die Produkte von cyan an mehr als 60 Millionen Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Im Dezember 2018 gewann cyan im Zuge eines internationalen Ausschreibungsverfahren einen globalen Gruppenvertrag mit Orange für sich. Cyans Kunden sind neben Orange unter anderem der weltweit führende Versicherungsbroker Aon wie auch der Telekomkonzern Magenta (T-Mobile). Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit. cyan AG Investorenkontakt: cyan AG

