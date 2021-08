Rövershagen, Graz (ots) - Start von shopreme Scan & Go bei KarlsDas Erlebnis-Dorf Karls in Ro\u0308vershagen ist eines der top Ausflugsziele und fasziniert Besucher jeder Altersgruppe. Der Freizeitpark ist eine ganz besondere Attraktion fu\u0308r Familien. Er ist eine Kombination aus Rummelplatz, Restaurant, Manufaktur und Hofladen. Dabei werden Produkte rund um die Erdbeere aus eigener landwirtschaftlicher Produktion verkauft.Die innovative Scan & Go Lo\u0308sung von shopreme erweitert das Angebot und bringt mehr Komfort und Freude fu\u0308r Besucher. Das Unternehmen von Robert Dahl, das heuer seinen 100. Geburtstag feiert, hat eine klare Betriebsphilosophie. Sie wollen ihre Gäste begeistern und innovative Wege begehen.Dazu passt die Lo\u0308sung von shopreme perfekt. Karls mo\u0308chte die Digitalisierung vorantreiben und fu\u0308r Kunden den Besuch noch angenehmer gestalten. So mu\u0308ssen sich die Besucher nicht mehr an Laufbandkassen anstellen, sparen sich wertvolle Freizeit und gewinnen Bequemlichkeit. Zusätzlich wird das Personal von Karls entlastet."Fu\u0308r unsere Fans mo\u0308chten wir den bestmo\u0308glichen Service und ein tolles Einkaufserlebnis bieten, welches wir mit Scan & Go nun erweitern.", so Sandra Echemendia Hernandez von Karls Tourismus GmbH.Florian Burgstaller, CEO Shopreme GmbH: "Unsere fu\u0308hrende Scan & Go Technologie innoviert seit Jahren das Einkaufserlebnis im Einzelhandel. Aufgrund der Digitalisierungsmaßnahme von Karls ist es Besuchern ab sofort mo\u0308glich, effizient und zeitsparend zu shoppen um ausreichend Zeit fu\u0308r die unzähligen Attraktionen des Parks zu haben."Was bietet shopreme Scan & Go fu\u0308r die Betreiber und Besucher von Karls?- Web Applikation: Kunden mu\u0308ssen keine App downloaden, sondern starten nach dem Scan eines QR-Codes ihre digitale Journey im Standard-Browser am Smartphone.- Sie erfassen mittels Smartphone-Scan die gekauften Produkte und bezahlen anschließend beim Verlassen ganz einfach in der App.- Auch der Jugendschutz wird gewährleistet. Warenko\u0308rbe mit alkoholischen Artikeln ko\u0308nnen nur durch Mitarbeiter im Zuge eines Alterschecks freigegeben werden.- Mitgeliefert wird ein Exit Gate, bestehend aus Terminal und Schranke. Damit wird sichergestellt, dass Besucher auch ordnungsgemäß bezahlt haben. Nach dem Bezahlen erscheint in der App ein QR-Code, der beim Ausgang gescannt wird und die Ausgangsschranke o\u0308ffnet.Kurzprofil Karls Markt OHGKarls betreibt eine Vielzahl erlebnisorientierter Freizeit-, Shopping-, Gastronomie- und Hoteleinrichtungen in drei Bundesländern (Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg). Im Mittelpunkt stehen fu\u0308nf Erlebnis-Do\u0308rfer - kuriose Freizeitparks auf dem Land, die mit ihren außergewo\u0308hnlichen Erlebnisangeboten insbesondere Familien und Kinder ansprechen: kunterbunte Manufakturen-Märkte fu\u0308r Deko-, Geschenk-, Literaturartikeln, gastronomische Erlebnisse in Schaumanufakturen und ein vielfach kostenloser Freizeitspaß mit spektakulären Fahrgeschäften, Tobeländer, einem Kinder-Bauernhof und vielen weiteren Attraktionen. Komplettiert wird das ausgezeichnete Angebot mit Erlebnisu\u0308bernachtungen.Mit insgesamt 9 Standorten und 4,5 Millionen Besuchern jährlich zählt Karls heute zu den gro\u0308ßten Freizeiteinrichtungen im Nordosten Deutschlands. Gleichzeitig sind sie der gro\u0308ßte Erdbeeranbauer der Region. Der Hauptsitz von Karls ist in Ro\u0308vershagen bei Rostock.www.karls.deKurzprofil shopremeShopreme GmbH ist ein innovatives Unternehmen im Bereich Einzelhandelstechnologie, das eine Scan & Go-Lo\u0308sung fu\u0308r bequemes, schnelles und Einkaufen entwickelt hat.Die segmentunabhängige Lo\u0308sung ermo\u0308glicht es Kunden Produkte zu scannen, sie mit einer Vielzahl von Zahlungsmethoden direkt u\u0308ber die App zu bezahlen und dann das Geschäft zu verlassen. Des Weiteren stiften Funktionen wie gemeinsame Einkaufslisten, Produktempfehlungen und das Einbinden von Kundenbindungsprogrammen zusätzlichen Nutzen.www.shopreme.comStart von shopreme Scan & Go im Karls Erlebnis-Dorf Erfahren Sie mehr (https://www.shopreme.com/de/posts%20long/start-von-shopreme-scan-go-im-karls-erlebnis-dorf)Pressekontakt:Shopreme GmbHNico Müller, Chief Commercial OfficerTelefon: +43 316 268334nico.mueller@shopreme.comhttps://shopreme.comOriginal-Content von: shopreme GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151363/4996842