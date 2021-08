Die Indizes an der Wall Street könnten ihre Verlustserie für einen dritten Tag in Folge ausbauen. Der Future auf den S&P 500 fällt am Donnerstag vorbörslich auf ein 4-Wochen-Tief (4.354 Punkte) und nähert sich der 50-Tage-Linie an, die zuletzt am 19. Juli getestet wurde. Bereits am gestrigen Abend hatte der marktbreite Index kurzfristig an Boden verloren, da das Sitzungsprotokoll der Federal Reserve gezeigt hat, dass die meisten Mitglieder sich einig sind, dass sie das Tempo der Anleihekäufe noch ...

