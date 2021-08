EURUSD gibt am Freitag die Gewinne aus dem Intraday-Handel ab und steuert auf das gestern ausgebildete Jahrestief zu. Das Paar begann zu fallen, nachdem der Kurs im 4-Stunden-Chart am 8er-EMA abgeprallt war, sodass etwa die Hälfte der Strecke des gestrigen Bearish-Engulfing (orangene Linie) korrigiert wurde. Eine Trendfortsetzung und eine Annäherung an den Doppelboden von Anfang November bei 1,1612 bleibt das Basisszenario. Andererseits sollten Händler am Jahrestief nach potenziellen Signalen für ...

