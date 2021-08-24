FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CP FUNDING 1 21/23.11.21 GB00BN92K072
AB/FROM ONWARDS 24.08.2021 09:55 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CP FUNDING 1 21/23.11.21 GB00BN92K072
AB/FROM ONWARDS 24.08.2021 09:55 CET
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de