FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VERIZON COMM 21/31 MTN AU3CB0278877
VERIZON COMM 21/28 MTN AU3CB0278869
AB/FROM ONWARDS 25.08.2021
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VERIZON COMM 21/31 MTN AU3CB0278877
VERIZON COMM 21/28 MTN AU3CB0278869
AB/FROM ONWARDS 25.08.2021
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