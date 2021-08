APA ots news: MyLife im Herbst: Doppelte GB und drei Monate kein Grundentgelt. - BILD

* Doppeltes Datenvolumen für MyLife Neukunden.

* Drei Monate kein Grundentgelt.

* Top Smartphone um 0 Euro.

* Plus Gratis-Aktivierung (statt 69,90 Euro).



"Chill dein Leben. Mit MyLife." Unter diesem Motto bietet Drei Schülern und Studenten bis 27 ab 26. August 2021 Top-Angebote zum Semesterstart. Mit doppelten GB und drei Monate ohne Grundentgelt fällt Neukunden von MyLife M, L, XL und MyLife SIM M und L der Abschied von der Ferienzeit leichter. Dazu schenkt Drei das Aktivierungsentgelt in der Höhe von 69,90 Euro auf MyLife Tarife mit und ohne Bindung.



So kostet der MyLife M Tarif mit 50 statt 25 GB Daten plus unlimitierten Minuten und SMS österreichweit und in der EU nur 19 Euro monatlich.



Zwtl.: Top-Smartphones um 0 Euro für MyLife Neukunden.

Kunden, die sich ab 26. August für einen MyLife M, L und XL Tarif mit Handy entscheiden, erhalten zusätzlich ein hochwertiges Smartphone. Zum Beispiel in Kombination mit MyLife M das Samsung Galaxy A12 bzw. das Samsung Galaxy A32 5G gemeinsam mit MyLife L.*

Wer MyLife nach Erreichung des 27. Lebensjahrs nicht aufgeben möchte, der behält den Tarif ganz einfach. Die neuen MyStream Zusatzpakete können vorerst nicht zu anderen Tarifen aktiviert werden. Mehr auf [www.drei.at/mylife] (https://www.drei.at/mylife). Tarifdetails: Zuzüglich 27 Servicepauschale / Jahr. 24 Monate Mindestvertragsdauer (12 Monate bei SIM only Tarifen). Preis ab dem 4. Monat: reguläres monatliches Entgelt des jeweiligen Tarifs. Einmalig 3 Urheberrechtsabgabe bei Kauf eines Smartphones. Details: drei.at/mylife



*solange der Vorrat reicht.



Zwtl.: Über Drei.



Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 850 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz. Mehr auf www.drei.at



