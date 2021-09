Der "Smeil" geht mit Hauptpartner VBV ins 9. Jahr. Wir suchen wieder die genialen Wortmeister: Seit 15. September können Finanzblogs aus Österreich, Deutschland und der Schweiz unter smeil-award.com eingereicht werden. 2020 hatte es 206 Nominees gegeben, auch 2021 soll ein Blogverzeichnis in dieser Größenordnung entstehen. Los geht's! Was. Die VBV, Marktführer bei den betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich (Firmenpensionen, Abfertigung NEU), ist im 2. Jahr Hauptpartner und Namensgeber des "VBV Smeil Alps". Initiator boerse-social.com sowie die Kategorienpartner S Immo und wikifolio.com sind bei der Suche nach den herausragenden Finanzblogs im deutschsprachigen Raum seit Beginn dabei. Die Frage, wer 2021 siegt, wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...