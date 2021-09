Die aktuell längste Serie: Rheinmetall mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 3.23%) - die längste Serie dieses Jahr: DWS Group 13 Tage (Performance: 12.08%). Tagesgewinner war am Dienstag GVC Holdings mit 21,30% auf 26,20 (599% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 14,91%) vor Vapiano mit 7,98% auf 0,23 (5% Vol.; 1W 9,00%) und Baader Bank mit 6,55% auf 7,48 (129% Vol.; 1W 7,16%). Die Tagesverlierer: Vivendi mit -19,42% auf 10,50 (800% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -67,72%), Terex mit -5,14% auf 42,11 (137% Vol.; 1W -3,31%), Ryanair mit -3,82% auf 16,48 (336% Vol.; 1W 6,35%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Microsoft (13185,88 Mio.), Nvidia (8697,61) und Advanced Micro Devices, Inc. (7296,42). Umsatzausreisser nach oben ...

