DGAP-News: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Dr. Klaus Fiedler wird neuer Vorstandsvorsitzender bei LPKF



29.09.2021 / 10:23

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Garbsen, 29. September 2021 - Dr. Klaus Fiedler wird neuer Vorstandsvorsitzender der LPKF Laser & Electronics AG. Der Aufsichtsrat des im SDAX notierten Technologieunternehmens hat den 50-jährigen Top-Manager mit Wirkung zum 1. April 2022 oder früher und einer Vertragslaufzeit von drei Jahren neben Finanzvorstand Christian Witt in den Vorstand berufen.



"Wir freuen uns sehr, dass wir einen profilierten Top-Manager der Elektronikbranche mit breiter Technologie- und Innovationserfahrung gewinnen konnten. Mit seinem tiefgreifenden Verständnis der Technologiebranche, seiner ausgeprägten Kundenorientierung und seinem tiefen Verständnis der relevanten Märkte in Asien-Pazifik, Nordamerika und Europa bringt Klaus Fiedler alle notwendigen Kompetenzen mit, um die Strategie des LPKF-Konzerns für langfristiges, profitables und nachhaltiges Wachstum, kontinuierliche Internationalisierung und die Beschleunigung neuer Geschäftsinitiativen voranzutreiben. Das Unternehmen wird von seinem Unternehmergeist und seiner Erfahrung in der Zusammenarbeit mit globalen Tier-1-Kunden in hohem Maße profitieren", sagt Jean-Michel Richard, Vorsitzender des Aufsichtsrats.



Dr. Klaus Fiedler sagt: "LPKF ist für seine Innovationen in der hochpräzisen Lasertechnologie bekannt. Mein Ziel ist es, unseren Kunden durch innovative Verfahren und Lösungen entscheidende Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Ich bin der festen Überzeugung, dass LPKF mit seinen führenden Technologien gut aufgestellt ist, um differenzierte und innovative Lösungen für die Märkte zu bieten, die LPKF heute und morgen bedient. Ich möchte das Wachstum von LPKF mit vollem Engagement und technologischem Weitblick fortsetzen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat, mit Christian Witt im Vorstand und mit allen 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im LPKF-Konzern weltweit. Dieses spannende Unternehmen hat ein enormes Potenzial für die Zukunft."



Fiedler ist promovierter Physiker und derzeit als Vice President und Head of Corporate Ventures bei der SCHOTT AG für die weltweite Identifizierung, Bewertung und Entwicklung neuer Geschäftsfelder verantwortlich. Davor war er in verschiedenen leitenden Positionen bei Knowles Electronic in China, bei NXP in Österreich und bei Philips Research in den USA und Deutschland tätig. Fiedler hat in verschiedenen Ländern weltweit gelebt und gearbeitet und erfolgreich funktionsübergreifende und multikulturelle Teams geleitet.



CFO Christian Witt und Interims-Vorstandsmitglied Britta Schulz freuen sich darauf, Fiedler als neuen CEO zu begrüßen: " Gemeinsam mit Klaus Fiedler und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wollen wir LPKF auch künftig erfolgreich weiterentwickeln." Wie geplant wird Britta Schulz nach Fiedlers Eintritt aus dem Vorstand ausscheiden und sich ganz ihrer Aufgabe als Leiterin des Geschäftsbereichs Development widmen.



Über LPKF

Die LPKF Laser & Electronics AG ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im SDAX der Deutschen Börse gehandelt (ISIN 0006450000).





Kontakt:

Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations - Dr. Klaus Fiedler wird neuer Vorstandsvorsitzender der LPKF Laser & Electronics AG. Der Aufsichtsrat des im SDAX notierten Technologieunternehmens hat den 50-jährigen Top-Manager mit Wirkung zum 1. April 2022 oder früher und einer Vertragslaufzeit von drei Jahren neben Finanzvorstand Christian Witt in den Vorstand berufen."Wir freuen uns sehr, dass wir einen profilierten Top-Manager der Elektronikbranche mit breiter Technologie- und Innovationserfahrung gewinnen konnten. Mit seinem tiefgreifenden Verständnis der Technologiebranche, seiner ausgeprägten Kundenorientierung und seinem tiefen Verständnis der relevanten Märkte in Asien-Pazifik, Nordamerika und Europa bringt Klaus Fiedler alle notwendigen Kompetenzen mit, um die Strategie des LPKF-Konzerns für langfristiges, profitables und nachhaltiges Wachstum, kontinuierliche Internationalisierung und die Beschleunigung neuer Geschäftsinitiativen voranzutreiben. Das Unternehmen wird von seinem Unternehmergeist und seiner Erfahrung in der Zusammenarbeit mit globalen Tier-1-Kunden in hohem Maße profitieren", sagt Jean-Michel Richard, Vorsitzender des Aufsichtsrats.Dr. Klaus Fiedler sagt: "LPKF ist für seine Innovationen in der hochpräzisen Lasertechnologie bekannt. Mein Ziel ist es, unseren Kunden durch innovative Verfahren und Lösungen entscheidende Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Ich bin der festen Überzeugung, dass LPKF mit seinen führenden Technologien gut aufgestellt ist, um differenzierte und innovative Lösungen für die Märkte zu bieten, die LPKF heute und morgen bedient. Ich möchte das Wachstum von LPKF mit vollem Engagement und technologischem Weitblick fortsetzen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat, mit Christian Witt im Vorstand und mit allen 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im LPKF-Konzern weltweit. Dieses spannende Unternehmen hat ein enormes Potenzial für die Zukunft."Fiedler ist promovierter Physiker und derzeit als Vice President und Head of Corporate Ventures bei der SCHOTT AG für die weltweite Identifizierung, Bewertung und Entwicklung neuer Geschäftsfelder verantwortlich. Davor war er in verschiedenen leitenden Positionen bei Knowles Electronic in China, bei NXP in Österreich und bei Philips Research in den USA und Deutschland tätig. Fiedler hat in verschiedenen Ländern weltweit gelebt und gearbeitet und erfolgreich funktionsübergreifende und multikulturelle Teams geleitet.CFO Christian Witt und Interims-Vorstandsmitglied Britta Schulz freuen sich darauf, Fiedler als neuen CEO zu begrüßen: " Gemeinsam mit Klaus Fiedler und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wollen wir LPKF auch künftig erfolgreich weiterentwickeln." Wie geplant wird Britta Schulz nach Fiedlers Eintritt aus dem Vorstand ausscheiden und sich ganz ihrer Aufgabe als Leiterin des Geschäftsbereichs Development widmen.Über LPKFDie LPKF Laser & Electronics AG ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im SDAX der Deutschen Börse gehandelt (ISIN 0006450000).Kontakt:Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations

29.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de