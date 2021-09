Der S&P 500 kann sich vorbörslich um weitere 0,60% erholen. Der Future auf den S&P 500 steigt am Donnerstag und durchbricht das am Dienstagabend ausgebildete lokale Hoch. Am Mittwoch waren die weiteren Ausbruchsversuche gescheitert, nachdem die Dynamik gegen Sitzungsende nachließ. Die Technologiebörse Nasdaq rutschte sogar ins Minus und fiel für den dritten Tag in Folge. Die unterbrochene Versorgungskette, die die Inflation weltweit anziehen lässt, und die schwachen Daten aus China geben Grund zur ...

