Die Aktie von Merck (MRK.DE) legt am Donnerstag um 1,48% auf 188,00 Euro zu und kann an den gestern ausgebildeten Inverted Hammer, der nach einer Abwärtsbewegung eine bullische Umkehr signalisiert, anknüpfen. In den vergangenen zwei Handelstagen hatte der Kurs zweimal unterhalb des 78,6% Fibonacci-Retracements des jüngsten Aufwärtsimpulses geschlossen, der mit dem Tief vom 6. August (180,40 Euro) begann. Am 10. September wurde am Allzeithoch (207,30 Euro) ein dreifaches Top ausgebildet, das eine ...

