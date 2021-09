EURUSD konsolidiert am Donnerstag und wird in einer engen Range gehandelt, die durch das gestrige Tagestief (1,1589) und das heutige Tageshoch (1,1608) definiert wird. Am Mittwoch hatte das Paar den Abwärtstrend fortgesetzt und war auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gefallen. Ein weiterer Rückgang bleibt das Basisszenario, doch angesichts der Dynamik der gestrigen Bewegung wäre auch eine Aufwärtskorrektur möglich. Händler sollten das Verhalten an der oberen Grenze der Range (1,1608) beobachten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...