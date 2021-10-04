DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BUENOS AIR. 05/35 REGS BQQH XS0234084738 BAW/UFN
BUENOS AIR. 05/35 REGS BQQG XS0234082872 BAW/UFN
BUENOS AIR. 16/24 REGS XS1380274735 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BUENOS AIR. 05/35 REGS BQQH XS0234084738 BAW/UFN
BUENOS AIR. 05/35 REGS BQQG XS0234082872 BAW/UFN
BUENOS AIR. 16/24 REGS XS1380274735 BAW/UFN
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