FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BNG BK 12/22 CH0193069835
AB/FROM ONWARDS 20.10.2021 13:10 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BNG BK 12/22 CH0193069835
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