DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TEVA P.FI.NL III 16/23 TFAE US88167AAD37 28.10.2021 HZE/EOT
TEVA P.FI.NL III 18/24 US88167AAL52 28.10.2021 HZE/EOT
TEVA PHARMAC.FIN. 12/22 US88165FAG72 28.10.2021 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TEVA P.FI.NL III 16/23 TFAE US88167AAD37 28.10.2021 HZE/EOT
TEVA P.FI.NL III 18/24 US88167AAL52 28.10.2021 HZE/EOT
TEVA PHARMAC.FIN. 12/22 US88165FAG72 28.10.2021 HZE/EOT
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