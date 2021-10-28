DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ARROW GL.FIN. 17/25 FLR XS1533918824 29.10.2021 HZE/EOT
ARROW GL.FIN. 16/24 REGS XS1486544254 29.10.2021 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ARROW GL.FIN. 17/25 FLR XS1533918824 29.10.2021 HZE/EOT
ARROW GL.FIN. 16/24 REGS XS1486544254 29.10.2021 HZE/EOT
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de