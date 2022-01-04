DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CHINA EVERG. 19/23 XS1982037779 BAW/UFN
CHINA EVERG. 20/23 XS2106834299 BAW/UFN
CHINA EVERG. 20/24 XS2106834372 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CHINA EVERG. 19/23 XS1982037779 BAW/UFN
CHINA EVERG. 20/23 XS2106834299 BAW/UFN
CHINA EVERG. 20/24 XS2106834372 BAW/UFN
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