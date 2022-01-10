DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BERTELSMANN ANL.12/22 XS0811690550 11.01.2022 HZE/EOT
BERTELSMANN ANL.14/24 XS1121177767 11.01.2022 HZE/EOT
BERTELSMANN ANL.16/26 BTGC XS1400165350 11.01.2022 HZE/EOT
BERTELSMANN ANL.18/25 BTGE XS1888229249 11.01.2022 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BERTELSMANN ANL.12/22 XS0811690550 11.01.2022 HZE/EOT
BERTELSMANN ANL.14/24 XS1121177767 11.01.2022 HZE/EOT
BERTELSMANN ANL.16/26 BTGC XS1400165350 11.01.2022 HZE/EOT
BERTELSMANN ANL.18/25 BTGE XS1888229249 11.01.2022 HZE/EOT
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