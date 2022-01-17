BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 134 (130) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG SENKT AKER BP AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 255 (270) NOKBERENBERG HEBT GULF KEYSTONE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 280 (215) PENCEBERENBERG HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 112 (99) CHF - 'BUY'BERNSTEIN SENKT UNILEVER AUF 'UNDERPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 3500 PENCECREDIT SUISSE HEBT BURCKHARDT COMPRESSION AUF 'SWISS HIGH-CONV. IDEAS' LISTCREDIT SUISSE HEBT JULIUS BÄR AUF 'SWISS HIGH-CONVICTION IDEAS' LISTCREDIT SUISSE HEBT SULZER AUF 'SWISS HIGH-CONVICTION IDEAS' LISTGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NOKIA AUF 6,40 (6,20) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 43,50 (40,50) EUR - 'NEUTRAL'HSBC HEBT BANCO DE SABADELL AUF 'BUY'HSBC SENKT BLUE PRISM AUF 'HOLD' (BUY)HSBC SENKT EDF AUF 'HOLD' (BUY)JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BRITISH ...Den vollständigen Artikel lesen ...
INFINEON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de