FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EBRD 22/34 ZO MTN XS2434818139
TEREOS FI.1 22/27 REGS XS2413862108
AB/FROM ONWARDS 21.01.2022 10:10 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EBRD 22/34 ZO MTN XS2434818139
TEREOS FI.1 22/27 REGS XS2413862108
AB/FROM ONWARDS 21.01.2022 10:10 CET
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