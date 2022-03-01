- (PLX AI) - Royal Unibrew Share buy-back Program of DKK 300 million to be initiated.
- • Program to last through June
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|19:10
|Royal Unibrew to Buy Back Shares for DKK 300 Million Over 4 Months
|(PLX AI) - Royal Unibrew Share buy-back Program of DKK 300 million to be initiated.• Program to last through June
► Artikel lesen
|19:04
|Royal UNIBREW A/S: Share buy-back Program of DKK 300 million to be initiated
|18:52
|Peter Ruzicka new Chairman of Royal Unibrew A/S
|18:40
|Royal Unibrew Q4 Revenue Beats Expectations, but EBIT Misses
|(PLX AI) - Royal Unibrew Q4 revenue DKK 2,407 million vs. estimate DKK 2,180 million.• Q4 EBIT DKK 306 million vs. estimate DKK 323 million• Q4 EBIT margin 12.7%• Q4 net income DKK 230 million• Q4 pretax...
► Artikel lesen
|18:34
|Royal UNIBREW A/S: Annual Report 2021
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ROYAL UNIBREW A/S
|95,04
|-1,00 %