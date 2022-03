Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 2 mars/March 2022) - Next Green Wave Holdings Inc. ("NWG") has announce the completion today of the previously announced arrangement (the "Arrangement") under the Business Corporations Act (British Columbia) (the "BCBCA"), pursuant to which Planet 13 Holdings Inc. acquired all of the issued and outstanding common shares of Next Green Wave. The Arrangement was approved by NGW shareholders in accordance with the requirements of the BCBCA at a special meeting of NGW shareholders held on February 25, 2022 (the "NGW Meeting"), and was subsequently approved by the Supreme Court of British Columbia on March 1, 2022.

The common shares of Next Green Wave Holdings Inc. will be delisted at market close today March 2, 2022.

For further information please see the issuers press release.

_________________________________

Next Green Wave Holdings Inc. (« NWG ») a annoncé aujourd'hui la conclusion de l'arrangement annoncé précédemment (l'« arrangement ») en vertu de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique) (la « BCBCA »), en vertu duquel Planet 13 Holdings Inc. a acquis la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Next Green Wave. L'arrangement a été approuvé par les actionnaires de NGW conformément aux exigences de la BCBCA lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires de NGW tenue le 25 février 2022 (l'« assemblée de NGW »), et a ensuite été approuvé par la Cour suprême de la Colombie-Britannique le 1er mars , 2022.

Les actions ordinaires de Next Green Wave Holdings Inc. seront radiées à la clôture des marchés aujourd'hui le 2 mars 2022.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué de presse des émetteurs.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 2 mars/March 2022 Symbol(s)/Symbole(s): NGW

If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com