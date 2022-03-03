DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PEMEX 20/25 REGS USP7S08VBZ31 03.03.2022 HZE/EOT
PEMEX 21/32 REGS USP8000UAA71 03.03.2022 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PEMEX 20/25 REGS USP7S08VBZ31 03.03.2022 HZE/EOT
PEMEX 21/32 REGS USP8000UAA71 03.03.2022 HZE/EOT
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