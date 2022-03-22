DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
YUZHOU GROUP HLDGS 19/24 XS1954963580 BAW/UFN
YUZH.GR.HLDG 21/27 XS2277549155 BAW/UFN
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YUZHOU GROUP HLDGS 19/24 XS1954963580 BAW/UFN
YUZH.GR.HLDG 21/27 XS2277549155 BAW/UFN
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