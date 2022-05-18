BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 150 (155) PENCE - 'OVERWEIGHT' BERENBERG SENKT FORSEE POWER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 4,50 (12) EURBERNSTEIN STARTET ITM POWER MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 370 PENCEBERNSTEIN STARTET NEL ASA MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 17 NOKCREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 140 (150) PENCE - 'OUTPERFORM'DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR ENGIE AUF 15,50 (14) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENGIE AUF 19,60 (19,30) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 21,30 (21,50) EUR - 'BUY' JEFFERIES HEBT LAND SECURITIES AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 690 (620) PENCEJPMORGAN HEBT AHOLD DELHAIZE AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 32,50 EURJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR NEL ASA AUF 11,10 (11,40) NOK - 'UNDERWEIGHT'JPMORGAN HEBT WH SMITH AUF 'OVERWEIGHT' ...Den vollständigen Artikel lesen ...
VODAFONE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de