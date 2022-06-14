FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LB.HESS.-THR.IS.03A/20 DE000HLB2SE5
AB/FROM ONWARDS 14.06.2022 09:02 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LB.HESS.-THR.IS.03A/20 DE000HLB2SE5
AB/FROM ONWARDS 14.06.2022 09:02 CET
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de