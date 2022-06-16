DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TELEREAL SEC. 01/33 A3 XS0139445471 BAW/UFN
TELEREAL SEC. 01/33 A4 XS0139446362 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TELEREAL SEC. 01/33 A3 XS0139445471 BAW/UFN
TELEREAL SEC. 01/33 A4 XS0139446362 BAW/UFN
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