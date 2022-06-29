DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SYNGENTA FIN. 18/28 REGS USN84413CG11 30.06.2022 HZE/EOT
SYNGENTA FIN. 18/25 REGS USN84413CL06 30.06.2022 HZE/EOT
SYNGENTA FIN. 18/48 REGS USN84413CN61 30.06.2022 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SYNGENTA FIN. 18/28 REGS USN84413CG11 30.06.2022 HZE/EOT
SYNGENTA FIN. 18/25 REGS USN84413CL06 30.06.2022 HZE/EOT
SYNGENTA FIN. 18/48 REGS USN84413CN61 30.06.2022 HZE/EOT
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