FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CEL.AS.SEC.HLD.NEW HD-0,2 CE0 BMG2007W1432
AB/FROM ONWARDS 04.07.2022 08:04 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CEL.AS.SEC.HLD.NEW HD-0,2 CE0 BMG2007W1432
AB/FROM ONWARDS 04.07.2022 08:04 CET
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