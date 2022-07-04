JEFFERIES HEBT FERRARI AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 170 (130) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 640 (630) PENCE - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT AMS-OSRAM AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 10,33 (22,50) CHFJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 5420 (5730) PENCE - 'NEUTRAL'RBC SENKT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 180 (190) PENCE - 'SECTOR PERFORM'RBC SENKT DUNELM GROUP AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 950 (1400) P.RBC SENKT PETS AT HOME AUF 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 280 (330) P.UBS HEBT GEBERIT AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 590 (710) CHFUBS SENKT ZIEL FÜR ROLLS-ROYCE AUF 102 (145) PENCE - 'NEUTRAL' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 4,10 (4,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE WOHNEN AUF 32 (50) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GRAND ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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