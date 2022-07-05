DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DZ BANK CLN E.9517 DE000DD5ADV0 BAW/UFN
DZ BANK CLN E.9853 DE000DD5APQ4 BAW/UFN
DZ BANK CLN E.9156 DE000DG6CL52 BAW/UFN
DZ BANK CLN E.9260 DE000DG6CP66 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DZ BANK CLN E.9517 DE000DD5ADV0 BAW/UFN
DZ BANK CLN E.9853 DE000DD5APQ4 BAW/UFN
DZ BANK CLN E.9156 DE000DG6CL52 BAW/UFN
DZ BANK CLN E.9260 DE000DG6CP66 BAW/UFN
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