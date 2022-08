Die amerikanische Einzelhandelskette Ross Stores Inc. (ISIN: US7782961038, NYSE: ROST) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 31 US-Cents je Anteilsschein aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 30. September 2022 (Record date: 6. September 2022). Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,24 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 92,82 US-Dollar (Stand: 17. August 2022) einer ...

