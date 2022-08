PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach dem Rückschlag zur Wochenmitte haben die wichtigsten europäischen Aktienmärkte am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,57 Prozent bei 3777,38 Punkten. Der französische Cac 40 legte um 0,45 Prozent auf 6557,40 Punkte zu. Der britische FTSE 100 gewann 0,35 Prozent auf 7541,85 Zähler.

Nach den am Vortag aufgekommenen Inflationsbefürchtungen habe das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank vom Mittwochabend zur Beruhigung der Gemüter beigetragen, bemerkte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. "Es enthüllte nichts, was der Markt nicht schon wusste. Die US-Notenbanker waren sich einig, dass sie die Zinsen weiter anheben müssen, um die Inflation zu bekämpfen. Sie deuteten aber auch an, dass sich das Tempo dieser Anhebungen verlangsamen könnte, wenn die Wirtschaftsdaten einen solchen Schritt unterstützen", so Oldenburger./edh/he

EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545