Axa: starke Halbjahreszahlen trotz Rückstellungen wegen Ukraine-Krieg

Dividendenrendite von 5.88 Prozent und Aktienrückkäufe sorgen für gute Laune bei den Aktionären von Axa (CS). Börsentäglich weitere coole Setups im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: CS ISIN: FR0000120628

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Axa-Aktie befindet sich in einer neutralen Phase, der jüngste Rücksetzer zum 20-Tagedurchschnitt und die sich formierende Seitwärtsrange der letzten Tage könnten die Basis für eine neue Kursrallye sein. Der breit aufgestellte französische Versicherungskonzern überraschte zum Halbjahr mit einem Gewinnplus von drei Prozent trotz Rückstellungen in Höhe von 300 Millionen EUR im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Die meisten Analysten hatten einen Gewinnrückgang vorhergesagt. Beim Umsatz gab es auch dank Preiserhöhungen ein Plus von zwei Prozent. Für gute Laune bei den Aktionären sorgen die stabile Dividendenrendite - für 2021 5,88 Prozent - und das angekündigte Aktienrückkaufprogramm für bis zu eine Milliarde EUR.

Chart vom 25.08.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 309.78 USD





Meine Expertenmeinung zu CS

Meinung: Ein Ausbruch über die Seitwärtsrange der letzten Tage wäre ein klares Kaufsignal. Den Stopp Loss haben wir im Chart relativ eng gesetzt. Wer das Wertpapier an der langen Leine führen möchte, könnte diesen auch unter der Kurslücke der ersten Augustwoche platzieren. Wesentlich tiefer sollte die Aktie allerdings nicht fallen. Die Einschätzung "Neutral" beruht auf den übergeordneten konjunkturellen Risiken, die auch die Aktienmärkte wieder nach unten ziehen könnten. Anleger sollten daher vorsichtig agieren und ihr Moneymanagement im Griff haben.

Aussicht: NEUTRAL

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in CS.

Veröffentlichungsdatum: 29.08.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.