Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) (ISIN AT0000946652/ WKN 907391) setzt einen weiteren Schritt in seinem krisensicheren Energiekonzept: Sonnenstrom vom eigenen Firmengelände wird die Produktion des SBO-Werks in Ternitz versorgen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...