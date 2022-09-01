FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WONDERFI TECHNOLOGIES INC 52D0 CA97818W1077
AB/FROM ONWARDS 01.09.2022 17:34 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WONDERFI TECHNOLOGIES INC 52D0 CA97818W1077
AB/FROM ONWARDS 01.09.2022 17:34 CET
WONDERFI TECHNOLOGIES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de