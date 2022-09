Erster Schritt zu potenziellen Engagements für die Mikrobatterie-Technologie in aktuellen und neuen Anwendungen

SAN JOSE, Kalifornien, Sept. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ensurge Micropower (OSE: ENSU und OTCIQ: ENMPY), ein führender Anbieter von Festkörper-Lithium-Mikrobatterien für eine neue Generation von Wearables, Hearables und IoT-Geräten, gab heute bekannt, dass es erste Muster seiner wiederaufladbaren Festkörper-Lithium-Mikrobatterie-Einheitszellen an einen von mehreren potenziellen strategischen Partnern versandt hat, mit denen das Unternehmen im Gespräch ist. Ensure hatte letzte Woche die Unterzeichnung der Vereinbarung über eine Musterlieferung an einen der potenziellen strategischen Partner bekanntgegeben. Diese Lieferung, ein erster Schritt im Rahmen der Zusammenarbeit der beiden Unternehmen, ist wie vereinbart in dieser Woche erfolgt.



"Dieser bedeutende Meilenstein und Erfolg leitet die nächste Phase der Kommerzialisierung unserer Festkörper-Lithium-Mikrobatterie-Technologie ein, mit der wir die Produkte und Anwendungen, die Batterien mit einer Kapazität im mAh-Bereich benötigen, neu definieren und umgestalten", sagte Kevin Barber, Chief Executive Officer von Ensurge. "Ich bin stolz auf das Team von Ensurge und danke allen Beteiligten für ihre harte Arbeit, ihre Ausdauer und ihr Durchhaltevermögen in den letzten beiden Jahren."

Derzeit führt Ensurge aktive Gespräche mit drei weiteren Unternehmen aus einer ganzen Pipeline mit potenziellen strategischen Partnern. Die Unternehmen haben ihr Interesse an den differenzierten Leistungsvorteilen der Festkörper-Mikrobatterie von Ensurge bekundet und daran, wie sie diese Vorteile mit ihrer eigenen fortschrittlichen Technologie kombinieren können, um einzigartige Batterien und Lösungen für vernetzte Geräte der nächsten Generation zu entwickeln. Zu den Vorzügen der Einheitszelle, dem Kernstück der Mikrobatterie von Ensurge, gehören eine höhere Energiedichte, schnellere Aufladung, hohe Impulsentladung und eine größere Flexibilität als bei alternativen Technologien.

Die potenziellen strategischen Partner von Ensurge sind Technologieunternehmen mit einer breiten Palette von Produkten und Technologien in den Bereichen elektronische Geräte, Halbleiter und Batterien. Ensurge beabsichtigt, eine Reihe möglicher strategischer Optionen mit den Partnern zu prüfen, insbesondere die Lizenzierung der Ensurge-Technologie, gemeinsame Entwicklungsbemühungen und Kapitalbeteiligungen.

Ensurge beschleunigt die Produktion zusätzlicher Muster von Einheitszellen, die das Unternehmen an weitere strategische Kunden sowie an bestehende Kunden, die gepackte Mikrobatterien bestellt haben, liefern kann.

Weitere Informationen über die Mikrobatterie-Technologie von Ensurge finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.ensurge.com .

Über Ensurge Micropower

"Ensurge is Energizing Innovation " - mit der ersten ultradünnen, flexiblen, zuverlässigen und grundlegend sicheren Festkörper-Lithium-Mikrobatterie für tragbare Geräte, vernetzte Sensoren und weitere Anwendungen aus der Klasse 1 bis 100 mAh. Die innovative Mikrobatterie von Ensurge ermöglicht energiedichte, wiederaufladbare Produkte, die optimal für Anwendungen mit Abmessungseinschränkungen geeignet sind, wie z. B. Hearables (Hörgeräte und kabellose Kopfhörer), digitale und gesundheitsbezogene Wearables, Sport- und Fitnessgeräte sowie IoT-Sensorlösungen, die die Energiegewinnung zur Stromversorgung von Alltagsgegenständen nutzen. Die hochmoderne Produktionsanlage des Unternehmens im Herzen des Silicon Valley kombiniert patentierte Prozesstechnologie und Materialinnovation mit Produktionsmethoden im Rolle-zu-Rolle-Verfahren, um die Vorteile der Ensurge-Technologie auf etablierte und expandierende Märkte zu bringen.

Diese Informationen sind Gegenstand der Offenlegungspflicht gemäß Abschnitt 5-12 des norwegischen Wertpapierhandelsgesetzes.

Kontakt

Stale Bjornstad - Investor Relations

E-Mail: stale.bjornstad@ensurge.com

Telefon: +47 99 16 76 72