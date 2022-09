Die Expansion ist Teil der Wachstumsstrategie des Unternehmens in Nordamerika und wird die Zusammenarbeit mit Life-Science-Unternehmen und Hochschulen fördern.

Am 12. Oktober findet eine Eröffnungsveranstaltung mit Präsentationen von Mitarbeitern von NeoGenomics, Takeda und Kymera statt.

ZÜRICH, Schweiz, und CAMBRIDGE, Massachusetts, Sept. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, ein führender Anbieter von Proteomik-Lösungen der nächsten Generation für die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten, gab heute die Eröffnung einer Geschäftsstelle in Cambridge, Massachusetts, bekannt, einem globalen Zentrum für Pharma- und Biotechnologieunternehmen.

Die Eröffnung der Geschäftsstelle ist Teil der laufenden Expansion von Biognosys in Nordamerika und ergänzt die expandierenden Teams für Geschäftsentwicklung und Wissenschaft in den Vereinigten Staaten. Die Geschäftsstelle wird den Biognosys-Mitarbeitern in den USA einen Arbeits- und Begegnungsort bieten und Treffen sowie die Projektzusammenarbeit mit US-amerikanischen Pharma- und Biotech-Unternehmen erleichtern.

"Die Eröffnung einer Geschäftsstelle von Biognosys in Cambridge ist ein wichtiger Meilenstein für Biognosys, um unsere globale Präsenz zu erweitern und unser Geschäft in Nordamerika auszubauen", erklärt Oliver Rinner, Ph.D., CEO und Mitbegründer von Biognosys. "Ich bin begeistert, dass wir nun ein Zuhause haben, in dem wir unsere Mitarbeiter und Kooperationspartner direkt im Zentrum dieses globalen Biopharma-Hubs willkommen heißen können."

Um diesen Meilenstein zu feiern, veranstaltet das Unternehmen am 12. Oktober 2022 von 15:00 bis 19:00 Uhr EST eine große Eröffnungsveranstaltung mit einem umfangreichen wissenschaftlichen Programm. Kristina Beeler, Ph.D., Chief Business Officer von Biognosys, wird das Seminar mit einem Überblick über die jüngsten Entwicklungen bei und um Biognosys leiten. Anschließend werden Mitarbeiter von NeoGenomics, Takeda und Kymera sowie Experten von Biognosys Fallstudien über die Anwendung der Biognosys-Proteomik-Plattformen TrueDiscovery, TrueTarget und TrueSignature in der Arzneimittelentdeckung und -entwicklung vorstellen.

3:00 p.m. Welcome

Ben Gonzales, MBA (Head of Sales, North America at Biognosys)



3:10 p.m. New Horizons, Expanding Possibilities

Kristina Beeler, Ph.D. (Chief Business Officer at Biognosys)



3:30 p.m. Tissue Biomarker Discovery in Melanoma with TrueDiscovery

Anna Juncker-Jensen, Ph.D. (Director of Scientific Affairs at NeoGenomics)



4:00 p.m. Plasma Biomarker Discovery with TrueDiscovery

Vladimir Litvak, Ph.D. (Director, Translational Science at Takeda)



4:30 p.m. Targeted Protein Degradation Development with TrueSignature

Alice McDonald (Senior Director, Translational Medicine at Kymera)

& Kirti Sharma, Ph.D. (Senior Director, Proteomics at Kymera)



5:00 p.m. Proteome Exploration in 3D Using TrueTarget

Nigel Beaton, Ph.D. (Scientific Director, Discovery Proteomics at Biognosys)

& Yuehan Feng, Ph.D. (Director, Scientific Alliances at Biognosys)



5:30 p.m. Ribbon Cutting Ceremony





Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich zu registrieren, finden Sie unter: biognosys.com/us-office-inauguration

Cambridge und der Großraum Boston wurden als Standort für die erste Geschäftsstelle von Biognosys in den USA ausgewählt, da dieses Gebiet eine langjährige Geschichte und Erfolgsbilanz als Biotech-Hub mit einer hohen Konzentration von Biopharma-Unternehmen und renommierten biowissenschaftlichen Forschungseinrichtungen, einem großen Pool an professionellen Biowissenschaftlern und einer umfangreichen Verfügbarkeit von Investitionen und Finanzmitteln für Innovation und Forschung aufweist.

"Dank unserer Geschäftsstelle in Cambridge sind wir näher als je zuvor an unseren Mitarbeitern und Kunden, um sie bei der Entwicklung von Medikamenten mit unseren Proteomik-Lösungen der nächsten Generation zu unterstützen", sagt Ben Gonzales, MBA, Head of Sales und Business Development, Nordamerika.

Mit ihrer erstklassigen Lage in der Nähe des Kendall Square befindet sich die Geschäftsstelle von Biognosys im Zentrum des globalen Biopharma-Hubs von Cambridge, Massachusetts. Für Kontaktinformationen besuchen Sie bitte biognosys.com/contact .

Über Biognosys

Wir bei Biognosys sind davon überzeugt, dass tiefgreifende Kenntnisse des Proteoms der Schlüssel zu bahnbrechenden Entdeckungen sind, die dramatische Verbesserungen der menschlichen Gesundheit herbeiführen können. Mit unserem vielseitigen Portfolio an proprietären Proteomik-Dienstleistungen, Software und Kits der nächsten Generation, einschließlich der TrueDiscovery-, TrueTarget- und TrueSignature-Plattformen und der Flaggschiff-Software Spectronaut, ermöglichen wir es Life-Science-Forschern und Wissenschaftlern auf der Suche nach neuen Arzneimitteln, das Proteom aus jedem Blickwinkel zu betrachten. Diese Lösungen bieten eine multidimensionale Ansicht der Proteinexpression, -funktion und -struktur in allen biologischen Spezies und Probentypen. Die einzigartigen, patentierten Technologien von Biognosys nutzen die hochauflösende Massenspektrometrie, um Tausende von Proteinen in Tausenden von Proben mit branchenführender Präzision, Tiefe und Durchsatz zu quantifizieren. Durch fortschrittliche Datenanalyse verwandelt Biognosys Daten in verwertbare Erkenntnisse für FuE und klinische Forschung. Weitere Informationen finden Sie unter: biognosys.com .

Medienkontakt

Yves Serroen

Leiter Marketing und Kommunikation

Telefon +41