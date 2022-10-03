BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 37 (39) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 90 (95) EUR - 'UNDERWEIGHT'HSBC SENKT LUFTHANSA AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 4,75 (6,75) EUR HSBC HEBT RATIONAL AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 640 (670) EURJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 61 (71) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 75 (73) EUR - 'OVERWEIGHT'RBC SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 11 (11,50) EUR - 'SECTOR PERFORM' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ABB AUF 26 (29) CHF - 'EQUAL WEIGHT' ARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RECKITT AUF 8900 (9500) PENCE - 'OVERWEIGHT'ARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 140 (155) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 65 (63) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT DELIVEROO AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 81 (88) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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