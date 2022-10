Dieses Mal wird ein falsch konfigurierter Knoten für den Totalausfall des Solana-Netzwerks am vergangenen Wochenende verantwortlich gemacht. Es war der vierte Ausfall dieses Jahres. Solana ist angetreten mit einem hohen Anspruch: Es will skalierbarer sein als Ethereum und Bitcoin. Es will niedrige Transaktionsgebühren sichern und es will eine beachtliche Performance zeigen. Mit anderen Worten: Solana will die Blockchain #1 unter allen Aspekten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...