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PR Newswire
04.10.2022 | 08:03
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, October 3

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Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.460300 USDIE00BJXRZJ403 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF2.957900 USDIE00BJXRZ273
3 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF3.799000 USDIE00BLRPQH31
3 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.719500 USDIE00BLRPQJ54

3 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF3.783500 USDIE00BLRPRR04

3 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.053600 USDIE00BLRPRQ96

3 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF3.875600 USDIE000HJV1VH3

3 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.560900 USDIE000QRNAC66

3 October 2022
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