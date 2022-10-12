DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CFCM NORD E. 04/UND. FLR FR0010128835 13.10.2022 HZE/EOT
BQUE F.C.MTL 04/UND. MTN B6FA XS0207764712 13.10.2022 HZE/EOT
BQUE F.C.MTL 05/UND. FLR XS0212581564 13.10.2022 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CFCM NORD E. 04/UND. FLR FR0010128835 13.10.2022 HZE/EOT
BQUE F.C.MTL 04/UND. MTN B6FA XS0207764712 13.10.2022 HZE/EOT
BQUE F.C.MTL 05/UND. FLR XS0212581564 13.10.2022 HZE/EOT
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