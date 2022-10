London (www.fondscheck.de) - M&G hat Dr. Ryohei Yanagi zum neuen Deputy President von M&G Investments Japan ernannt und stärkt damit seine Stewardship-Kapazitäten für japanische Aktien, so die Experten von M&G Investments.Dr. Yanagi genieße in Japan als Nachhaltigkeitsexperte einen hervorragenden Ruf und habe im Laufe seiner Karriere mit vielen Privatunternehmen und öffentlichen Einrichtungen zusammengearbeitet. Zudem sei er als Gastprofessor an der Waseda-Universität in Tokio tätig gewesen. Er sei bekannt für seine Arbeiten zu ESG und Stewardship und habe das "Yanagi-Modell" entwickelt, eine Formel, die die Beziehung zwischen ESG-Faktoren und Unternehmenswert aufzeigen solle. ...

