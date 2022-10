Neue Bitcoin-Regulation auch in Argentinien Millionenschwerer Hack auf der Binance Smart Chain von Leena ElDeeb, Research Associate und Karim AbdelMawla, Research Associate Bitcoin und Ethereum sind in der vergangenen Woche um 3 bzw. 3,6 Prozent gesunken, wobei die Entwicklung von Bitcoin gegenüber den Kryptoassets der wichtigsten Layer-1 auffällt, wie in Abbildung 1 dargestellt. In der vergangenen Woche erwiesen sich auch Metis und MakerDAO als Ausreißer innerhalb der Layer-2 und der Anwendungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...