Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globalen Aktienmarktindex fiel in der letzten Woche in EUR um -1,4%. Der Stoxx 600 erzielte abermals eine schlechtere Performance als der Weltaktienindex. Er fiel in EUR um -1,8%. S&P 500 zeigte hingegen mit einem Rückgang von nur -0,7% in EUR eine relative Stärke zum Gesamtmarkt.Die relative Stärke des US-Marktes gegenüber dem europäischen Markt sollte mittelfristig andauern, weil das erwartete Gewinnwachstum 2023 in den USA positiv ausfallen wird, in Europa hingegen negativ. Ausblick: Die US-Berichtsaison startet am 14.10. mit den Ergebnissen der US-Großbanken. Nächste Woche berichten weitere US-Finanzfirmen, darunter Bank of America (Kaufen) und Charles Schwab (Kaufen), sowie die Pharmakonzerne Johnson ...

