DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GENERAL ELECT. 03/40 MTN XS0182703743 09.11.2022 HZE/EOT
GENERAL ELECT. 05/35 MTN GCPJ XS0229567440 09.11.2022 HZE/EOT
GE CAPITAL UK F.09/39 MTN XS0408304995 09.11.2022 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GENERAL ELECT. 03/40 MTN XS0182703743 09.11.2022 HZE/EOT
GENERAL ELECT. 05/35 MTN GCPJ XS0229567440 09.11.2022 HZE/EOT
GE CAPITAL UK F.09/39 MTN XS0408304995 09.11.2022 HZE/EOT
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